Angèle parmi les invités de la finale de «The Voice» sur TF1

Ce samedi 21 mai, TF1 diffusera la finale de la 11e saison de « The Voice ». Cinq candidats s’affronteront pour le titre ultime de la plus belle voix : Nour Brousse, Vike, Mister Mat, Caroline Costa et Loris Triolo. Plus de talents belges donc, la Namuroise Pauline Nagy ayant été éliminée en demi-finale la semaine passée.

Pour cette soirée de clôture, TF1 a mis les petits plats dans les grands, en invitant une flopée d’artistes, dont notre compatriote Angèle ! Après son concert à Bruxelles lundi soir (et un show à Nantes mardi), l’interprète de « Balance ton quoi » se produira donc sur le plateau de « The Voice » avec les finalistes.