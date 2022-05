Voici pourquoi «N’oubliez pas les paroles» et «Plus belle la vie» seront déprogrammés cette semaine

L’émission et la série seront déprogrammées pour plusieurs jours sur France 2 et France 3 à cause de plusieurs événements annuels.

L’été arrive et les grands événements culturels et sportifs font leur retour. Pour que France 2 et France 3 puissent avoir suffisamment de plages horaires disponibles, « N’oubliez pas les paroles » de Nagui et « Plus belle la vie » seront déprogrammés pendant quelques jours. En cause, Roland Garros vient de démarrer ce dimanche 22 mai à Paris. France Télévisions va retransmettre les matchs mais également France 4 pour les rencontres du matin.

Dès 14 heures, les matchs seront diffusés sur France 2 jusqu’à 20 heures. Les fans de tennis auront donc une dizaine d’heures de jeu par jour à la télévision. À partir de 20 heures, Anne-Sophie Lapix tiendra son JT sur France 2 et Roland Garros sera alors rediffusé sur France 3, empêchant la diffusion de « Plus belle la vie ». Les années précédentes, des rattrapages étaient prévus pendant le week-end mais pas cette fois à cause d’un autre événement.