Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit s’écharpent et s’insultent en plein direct (vidéo)

Rapidement le débat entre les deux hommes est devenu houleux, allant jusqu’aux insultes et aux cris.

Sur LCI, le dimanche 22 mai, Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit se sont violemment insultés alors qu’ils étaient présents pour débattre sur le nouveau gouvernement français. Après la nomination d’Élisabeth Borne, tous les plateaux de télévision cherchent à avoir les avis des différents experts et observateurs. En cause au moment de la discussion : la nomination de Pap Ndiaye, un historien spécialisé dans l’étude des minorités au poste de ministre de l’Éducation nationale.

Cette nomination est par certains soutenue et par d’autres vivement critiquée. Dans « En toute franchise », Daniel Cohn-Bendit dénonçait sur le plateau un racisme présent dans les institutions publiques. Il a fallu une phrase de Daniel Cohn-Bendit pour que Luc Ferry perde patience. Le premier déclare : « Il y a dans la société française, et dans les institutions françaises, du racisme, de l’antisémitisme… ». Luc Ferry répond : « Dans les institutions françaises ? Lesquelles ? Dis-moi lesquelles ». Daniel Cohn-Bendit prend en exemple la police ce qui irrite fortement Luc Ferry. Ce dernier assure qu’« Il y a des gens racistes, il n’y a pas dans la police du racisme ».