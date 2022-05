À Denver, la météo passe de 32ºC à -1ºC en 36 heures seulement

Il aura fallu d’une journée et demie seulement pour que la ville de Denver passe d’une météo ensoleillée et chaude à une véritable tempête de neige. Les températures de la ville la plus peuplée du Colorado ont chuté de plus de 30ºC. Avec cette chute brutale de température, ce sont bien 30cm de neige qui sont aussi tombés sur la ville de vendredi à samedi.

Cette météo a provoqué de nombreux dégâts, notamment en coupant l’électricité à 200.000 personnes. Des branches d’arbres ont été arrachées et sont tombées sur des lignes électriques. Petit à petit, la température remonte, faisant fondre la neige. La végétation cependant, pourrait bien subir les conséquences de ce givre soudain, alors que les arbres et les plantes étaient en fleurs. Des tronçons d’autoroutes ont été bouclés pendant le gros de la tempête, le samedi 21 mai. La température est remontée dimanche aux alentours de 13ºC et devrait attenidre les 29ºC jeudi.