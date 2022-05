Ne dites pas «curry»!

Dans une approche gastronomico-holistique, le curry est un tout magnifique qui est bien plus que la somme de ses parties. Il s’agit à la fois de ce mélange d’épices aussi divers que plus ou moins… épicé, mais aussi du nom générique utilisé pour désigner une variété infinie de plats indiens à base de ces épices. En sachant qu’en Inde on n’emploie pas ce terme, plutôt réservé aux touristes ou aux anciens colons britanniques qui ont importé cette expression « curry » ou « cari » au royaume de Sa Très Gracieuse Majesté. La Grande-Bretagne où d’ailleurs le chicken curry masala se classe invariablement comme plat préféré et le plus consommé, bien devant le sunday roast et les fish and chips. L’engouement pour le curry date déjà des années 50-60, lorsque les immigrés du sous-continent indien se sont installés à Londres et dans les grandes villes britanniques, y proposant leur savoir-faire culinaire.