Roméo Elvis revient sur l’accusation d’agression sexuelle

Loin des clichés du monde du rap, Roméo Elvis s’affiche désormais comme un artiste calme, marié et prêt à revenir sur des passages difficiles qui sont arrivés ces dernières années.

En 2020, une jeune femme l’avait accusé sur les réseaux sociaux de l’avoir suivi dans une cabine d’essayage. Rapidement, Roméo Elvis a reconnu les faits et s’est tout de suite excusé. La jeune femme n’a pas porté plainte mais Roméo Elvis a ensuite quitté les réseaux sociaux pendant plusieurs mois. Pendant cette période, Léna Simonne sa compagne et Angèle sa sœur, ont été victimes d’une vague de colère et attaquées sur les réseaux sociaux.