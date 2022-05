Des drapeaux nazis à la gare d’Anvers choquent les voyageurs

Le porte-parole de la SNCB, Dimitri Temmerman s’est exprimé à ce sujet et a déclaré : « La gare d’Anvers-Central est régulièrement utilisée comme décor pour le cinéma. Nous imposons toujours des conditions claires à la production. On leur demande de tout bien cadrer, et ils le font. Des stewards sont présents pour informer les voyageurs. Il y a aussi des panneaux d’information qui indiquent clairement qu’il s’agit d’un tournage, et quand ils ne tournent pas, les symboles nazis ne sont pas visibles ». Désormais, des stewards avec des vestes jaunes sont présents pour alerter les voyageurs.