Tuerie au Texas: le mari d’une enseignante décédée meurt lui aussi «de chagrin»

Les États-Unis sont secoués par la tuerie qui a eu lieu à Ulvade au Texas le mardi 24 mai. Un jeune homme de 18 ans s’est introduit dans une école primaire et a tiré sur 19 enfants et deux enseignantes. Parmi les victimes, Irma Garcia, 48 ans était l’une des enseignantes. Son mari depuis 24 ans, Joe Garcia avait fait part à sa famille de son immense chagrin et que cela le rendait malade.

Deux jours plus tard, l’homme est décédé d’une crise cardiaque. Dans un post sur Twitter, son neveu, John Martinez écrit : « J’ai le cœur brisé. Je vous annonce avec une profonde tristesse que le mari de ma tante Irma, Joe Garcia, est décédé à de chagrin, je suis vraiment à court de mots pour dire ce que nous ressentons tous, VEUILLEZ PRIER POUR NOTRE FAMILLE, que Dieu ait pitié de nous, ce n’est pas facile ».