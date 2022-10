Une nouvelle catégorie «Révélation belge de l’année» aux NRJ Music Awards

Le public peut dès à présent voter pour son artiste belge préféré, entre Mentissa, Rori, Pierre De Maere, Berre et Jérémie Makiese. Le trophée sera remis le 18 novembre, lors de l’émission « Julie Taton sur NRJ », diffusée dès 06h00 du matin en direct de Cannes, où la cérémonie se tiendra en soirée. Mentissa et Pierre Demaere sont également nommés dans la catégorie « Révélation francophone de l’année ».

« NRJ a à cœur de soutenir les artistes locaux. Tout au long de l’année, nous diffusons et faisons la promotion des artistes belges », commente le directeur des programmes de NRJ Nicolas Fadeur, cité dans le communiqué. Les meilleures reprises, les meilleures tournées francophones et le Social Hit de l’année s’ajoutent également à la liste des catégories récompensées pour cette 24e édition de la cérémonie, qui récompense des artistes français et internationaux de la musique.