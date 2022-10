Nafissatou Thiam possède désormais une statue grandeur nature en LEGO à son effigie (photos)

Depuis ce matin, la réalisation trône donc dans le hall de la gare de Bruxelles-Central et ce jusqu’au 17 octobre prochain. La statue sera ensuite exposée au LEGO Store de la Neuve à Bruxelles, jusqu’au 30 novembre de cette année. Le choix de cet hommage possède une dimension symbolique puisque sur dix statues de personnalités dans notre pays, neuf sont des hommes. Ces chiffres proviennent d’une enquête réalisée par le bureau d’études iVOX, à la demande du groupe LEGO.

Nafissatou Thiam fait partie de ces sportifs qui font la fierté de notre pays. Cette année encore, la jeune athlète de 28 ans a remporté les titres de championne du monde et d’Europe en heptathlon. Ce mardi 11 octobre marque la journée internationale de la fille. À cette occasion, l’enseigne LEGO a voulu rendre hommage à notre championne, afin de mettre en avant ses performances et son parcours, en confectionnant une statue à son effigie, grandeur nature, rapporte la RTBF.

110 heures de travail ont été nécessaires à la réalisation de la statue, ainsi que 19.000 pièces de LEGO. Interrogée par la RTBF sur cet hommage, Nafissatou Thiam a déclaré : « C’est chouette, je ne pensais pas que ça arriverait un jour. C’est super bien fait, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi détaillé. C’est une chouette idée. J’ai été moi-même une petite fille qui rêvait, donc c’est important, au-delà du simple fait de courir, je dois inspirer les jeunes filles, les inciter à courir après leur rêve. »

Avant d’ajouter : « Comment je définirais la place des femmes dans le sport ? Je pense que ça s’améliore. Au niveau de la participation des athlètes féminines, on est quasiment à égalité maintenant. En ce qui concerne le coaching, l’encadrement et les rôles décisionnels, c’est encore une grande majorité masculine. C’est de ce côté-là qu’il y a encore du travail à faire pour donner une place à la femme dans le sport. Ce que je dirais aux jeunes filles ? De ne pas avoir peur de rêver grand et leur dire que leur voix a de l’importance. » L’athlète a ainsi manifesté sa volonté de montrer l’exemple en tant que femme dans le sport de haut niveau.