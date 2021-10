«Koh-Lanta»: quel aventurier a quitté l’aventure?

Après son élimination au conseil surprise de la semaine dernière, Candice a intégré l’île des bannis. Ravie d’avoir une seconde chance, la jeune wakeboardeuse a donc affronté Ugo (éliminé au 1er épisode) et Clémentine (éliminée au 4e) pour conserver une chance de poursuivre l’aventure. Malheureusement, Candice n’a pas été à la hauteur de ses adversaires, sur une épreuve où il fallait construire une pile de cinq boules, séparées par des petits palets, le tout avec de grandes baguettes et en équilibre sur une poutre. Candice est donc définitivement éliminée.

Pour les Rouges et les Jaunes, l’heure est à une épreuve emblématique de « Koh-Lanta », celle des radeaux. Comme à chaque saison, les discussions sont longues pour construire la meilleure embarcation possible. Mais cette fois, le jeu sera différent. Les deux équipes ne doivent pas pagayer sur un parcours circulaire et tenter de se rattraper, mais doivent effectuer des allers-retours dans l’eau et détruire à chaque fois à mi-parcours des cibles suspendues au-dessus de leur tête. Aidés par un radeau solide et bien construit, les Lanta Naï (Jaunes) remportent le confort haut la main. La récompense ? Un poisson (Mahi Mahi) d’un mètre de long et un dessert polynésien !

Namadia au bout de l’effort

Plus tard, les deux tribus se rejoignent à nouveau pour l’épreuve d’immunité. Un nouveau jeu où trois aventuriers de chaque équipe tiennent à bout de bras, au bout d’une corde, des paniers chargés de 20 à 30 kilos. Les autres candidats doivent traverser un parcours d’obstacles au bout duquel ils récupèrent à chaque fois trois poids d’un kilo, qu’ils peuvent aller mettre dans les paniers de l’équipe adverse. Alexandra, Loïc et Laurent sont porteurs chez les Rouges, tandis que Sam, Phil et Christelle le sont pour les Jaunes. Finalement, ce sont ces derniers qui lâchent en premier, malgré la belle résistance de Christelle face à Alexandra sur la fin. Namadia, qui effectuait le parcours d’obstacles pour les Rouges et a donné toutes ses forces dans l’épreuve, est pris en charge un instant par les médecins, mais réintègre rapidement son équipe.