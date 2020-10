«Totally Under Control»: le docu choc sur la gestion de l’épidémie par Trump qui pourrait peser sur les élections (vidéo)

« Totalement sous contrôle », c’est ce qu’avait déclaré tout confiant Donald Trump lors de l’une de ses conférences à propos de la pandémie de coronavirus. Depuis, le ton n’a que peu changé, rivalisant de superlatifs pour assurer la population américaine que tout allait bien. Pourtant, sur le terrain, c’est une autre réalité qui apparaît, les Etats-Unis étant le pays le plus meurtri au monde à cause du Covid-19 avec plus de 210.000 morts.

C’est ce visage calamiteux de la gestion de crise par Donald Trump que décortique ce nouveau documentaire réalisé en secret par Alex Gibney, qui avait obtenu l’Oscar du meilleur film documentaire pour « Un taxi pour l'enfer ». Ici, il fait une opération coup de poing, à tel point que cela pourrait influencer les élections américaines à venir.