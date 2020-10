A 16 ans, elle devient Première ministre de Finlande le temps d’une journée (vidéo)

Au long de cette journée du 7 octobre, Aava Murto n’a pas chômé. Entre un entretien avec le ministre de la Justice, un autre avec celui du Commerce extérieur et une allocution au Parlement, elle a pu faire entendre à plusieurs reprises son message en faveur des droits de l’homme et du climat. De quoi faire penser que la Finlande a été dirigée par une collègue de Greta Thunberg pendant une journée !

Les filles « doivent mieux réaliser à quel point elles sont importantes, et qu’elles sont aussi bonnes que les garçons en matière de technologie », a déclaré l’éphémère Première Ministre. Et selon elle, pour assurer l’égalité des genres, « il reste beaucoup à faire ». « Je pense que les jeunes pourraient apprendre aux adultes à être plus innovants et à penser davantage à l’avenir », ajoute-elle.

Cette « prise de pouvoir » a été rendue possible dans le cadre de l’opération « Girls Takeover », organisée par l’ONG Plan International. La Belgique avait également participé à cette action en plaçant Romane, une fille de 15 ans, à la tête de la Stib. Ici, la Finlande a voulu frapper encore plus fort. Même si ce pays est un exemple en matière d’égalité des sexes, les femmes y sont encore, comme ailleurs, largement sous-représentées dans les entreprises technologiques et les conseils d'administration, d’où l’accent porté sur ce manquement par Aava Murto.