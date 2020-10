Chris Evans révolté contre un Donald Trump «irresponsable»

Dans ce fameux message, le président américain déclare le 5 octobre dernier qu’il se sent « très bien » avant de passer au passage polémique. « N’ayez pas peur du Covid », dit-il. « Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé avec mon équipe de très bons médicaments et de très bonnes connaissances. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans ».

Dans un pays qui compte plus de 210.000 décès à cause du coronavirus, beaucoup ont eu cette publication en travers de la gorge. C’est là que Chris Evans s’est permis de répondre au président. « N’ayez pas peur du Covid ? Vous avez été pris en charge en permanence par les meilleurs médecins utilisant les meilleurs médicaments. Pensez-vous vraiment que tout le monde a accès à cela ? Je suis sûr que vous êtes conscient de cette disparité, mais que vous n’en avez juste rien à faire et c’est triste. C’est irresponsable à un tel point que c’en est choquant, même de votre part », écrit-il.

A propos de ce sujet, on peut relever un autre fait intéressant. Donald Trump s’est vu administré quotidiennement de la dexaméthasone lors de son hospitalisation. Il s’agit d’un stéroïde très puissant qu’a pu aussi tester le chanteur d’un groupe de rock américain, Andrew Leahey. Dans une interview à Rolling Stone, celui-ci dit comprendre le sentiment de puissance de Donald Trump après avoir pris cette hormone de synthèse.

« Tout comme Trump, il m’a rendu invincible. J’ai retrouvé presque immédiatement la moitié de mes facultés auditives » qu’il avait perdues, explique-t-il. « Mais ça m’a aussi fait planer comme un cerf-volant. Comme si je venais de prendre un puissant mélange d’expresso et de psychotropes. Je sentais mon cœur battre dans mes yeux. J’étais euphorique […] Il se sent probablement comme le héros de son propre film d’action. […] Pour paraphraser quelqu’un que vous connaissez bien, je me sentais plus en forme qu’il y a 20 ans. [Mais] c’est une drogue. Et, à en juger par mon expérience personnelle, la dexaméthasone peut lui donner le même faux sentiment de stabilité et de puissance qu’elle m’a donné », ce qui serait particulièrement dangereux selon lui quand le patient qui reçoit ce stéroïde est ni plus ni moins que l’homme le plus puissant du monde.