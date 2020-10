L’algorithme de Facebook censure… des oignons

L’algorithme de Facebook aurait-il pris en grippe les oignons ? Selon Jackson McLean, un Canadien qui gère une entreprise d’engrais et de semence, l’intelligence artificielle verrait plutôt des images pornographiques un peu partout. C’est ainsi que sa page Facebook a vu sa publicité pour des oignons censurée au motif qu’il s’agissait de « produits avec un positionnement ouvertement sexualisé ». Une erreur à laquelle Facebook s’est empressé d’apporter une réponse.

L’algorithme « ne différencie pas un oignon walla walla d'un, eh bien, vous savez... »

Comme il a été notifié à Jackson McLean, « les référencements ne peuvent pas présenter des produits ou des services de manière suggestive et sexuelle ». Le souci, c’est qu’à moins de considérer que la vente d’oignons est un acte sexuel avéré, il n’y a pas vraiment de raison de censurer cette publication. « Il faut avoir une imagination débordante pour regarder ça et en tirer quelque chose de sexuel car il n'y a aucun moyen de le confondre avec un truc sexuel », déclare Jackson McLean. « Il faut espérer qu'une vraie personne puisse regarder la photo et décider qu'elle n'est pas du tout sexuelle. Ce ne sont que des oignons ». Le commentaire accompagnant la vidéo, promouvant un aliment « extrêmement sucré, doux et gros », a cependant pu provoquer l’ire de l’algorithme.