Tom Parker, le chanteur de «The Wanted», a révélé être atteint d’un cancer au cerveau

Sa femme Kelly a ensuite révélé la manière dont le cancer avait été détecté. « Nous avions l’impression que quelque chose n’allait pas au mois de juillet », quand Tom Parker avait fait une première crise d’épilepsie, a révélé la jeune femme. Son mari avait alors été placé sur une liste d’attendre pour réaliser une IRM, avant de faire une deuxième crise plus grave quelques semaines plus tard, alors que la famille est en vacances. Transporté d’urgence à l’hôpital, le diagnostic tombe finalement pour le chanteur : il est atteint d’un glioblastome de stade quatre au cerveau, une tumeur inopérable. « Vous ne pensez jamais que cela vous arrivera », a ajouté Tom Parker, qui a préféré ne pas savoir combien de temps il lui restait. Pour ce type de cancer, la moyenne se situe entre 3 et 18 mois.

Originaire du Royaume-Uni, « The Wanted » est un boys band formé à Londres en 2009 et composé de cinq hommes : Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Nathan Sykes et Thomas Parker. Chanteur du groupe, ce dernier a révélé être atteint d’un cancer au cerveau. Il a en effet expliqué au magazine britannique « OK ! » qu’il souffrait d’un glioblastome de stade 4, soit une tumeur inopérable. « Je suis encore sous le choc, c’est tellement difficile à accepter », a déclaré l’artiste de 32 ans, rapporte Le Matin.

Sur Instagram, le jeune papa a également tenu à expliquer la situation à ses fans, en légende d’une photo de famille: « Il n’y a pas de manière facile de dire cela, mais on m’a malheureusement diagnostiqué une tumeur cérébrale et je suis déjà sous traitement. Nous avons décidé, après mûre réflexion, qu’au lieu de nous cacher et d’essayer de garder le secret, nous allions faire une interview où nous pourrions exposer tous les détails et faire connaître les faits à chacun, à notre manière. Nous sommes tous absolument dévastés, mais nous allons nous battre jusqu’au bout. Nous ne voulons pas de votre tristesse, nous voulons juste de l’amour et de la positivité, et ensemble, nous allons sensibiliser les gens à cette terrible maladie et chercher toutes les options de traitement disponibles. Ce sera une bataille difficile, mais avec l’amour et le soutien de chacun, nous allons vaincre cette maladie. Tom et Kelsey ».