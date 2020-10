Les enfants de Pink apprennent déjà à utiliser des armes à feu, à trois et neuf ans

Ce dimanche 11 octobre, le mari de Pink, Carey Hart, a publié une vidéo et des photos de leurs enfants sur Instagram. On peut y voir Willow, neuf ans, et Jameson, trois ans, apprendre à manipuler et à se servir d’armes à feu. Les deux enfants s’essayent ainsi au tir, sous la supervision de leurs parents.

« Willz devient franchement douée avec le fusil et le maniement d’une arme de poing. Et Jamo adore tirer. La vitesse à laquelle il comprend le maniement d’une arme me rend fier. Je suis pour le fait d’apprendre à mes enfants à tirer, mais surtout à manier une arme à feu. Il n’y a rien de mieux que d’entendre les balles des armes de vos enfants entrer dans une cible en métal à 30 mètres », a écrit le papa en légende des clichés, rapporte 7sur7.

Le port d’une arme à feu étant autorisé dans certains États aux États-Unis, la chanteuse et son mari ont reçu de nombreux messages de soutien, mettant en avant l’importance d’apprendre aux enfants à se servir d’une arme en toute sécurité. Chez nous par contre, la pratique choque les internautes, surtout avec des enfants si jeunes. Malgré les avis partagés, la publication a toutefois été « likée » plus de 46 000 fois en quelques jours.