«Oh mon dieu»: en pleine interview, la Première ministre islandaise surprise par un tremblement de terre (vidéo)

« Oh mon dieu, c’est un tremblement de terre » : aux alentours de la troisième minute de la vidéo postée ci-dessous, on découvre effectivement les secousses. Alors que la Première ministre islandaise accordait une interview filmée au Washington Post et se penchait sur les effets du coronavirus sur le tourisme local.

Par réflexe, Katrín Jakobsdóttir s’agrippe à la table. « Désolé, il y a eu un tremblement de terre, à l’instant », dit-elle alors. Puis de plaisanter : « C’est l’Islande ». Avant de rassurer le journaliste qui l’interviewait et de poursuivre sa déclaration ni vu ni connu : « Je vais parfaitement bien. La maison est solide donc, pas de souci ».

Placé à la jointure de deux plaques tectoniques, l’Islande est un pays frappé de manière régulièrement par les séismes, comme le confirme la DH. Celui de ce mardi 20 octobre a été mesuré, à proximité de Reykjavik, à une magnitude de 5,6 sur l’échelle de Richter à