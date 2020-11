Le clip «Fever» d’Angèle et Dua Lipa enfin dévoilé (vidéo)

En moins de quinze minutes, Angèle et Dua Lipa ont attiré plus de 126.000 personnes sur leur clip « Fever », et le nombre de vues augmente à vue d’oeil. Diffusé pour la première fois ce vendredi à 14h sur Youtube, on peut dire qu’il cartonne déjà. « Je suis tellement excitée », a écrit Angèle dans les commentaires de la vidéo, au moment de la diffuser, « J'aimerais que vous sachiez que Dua est la personne la plus sympa et la plus cool que j'ai rencontrée depuis longtemps ! J’espère que vous aimerez ce clip autant que nous avons aimé le faire ».

Les deux artistes avaient déjà dévoilé le titre « Fever » il y a une semaine, mais seule la bande audio était accessible, sans vidéo. Et déjà là, les fans d’Angèle étaient aux anges, ravis de voir que l’interprète de « Balance ton quoi » montait un peu plus dans la sphère internationale.

Le clip de « Fever » a été tourné à Londres, où Angèle avait été vue en compagnie de Dua Lipa à la mi-octobre, ce qui laissait penser que les deux artistes travaillaient effectivement ensemble. Une rumeur confirmée par Angèle elle-même quelques jours plus tard, qui avait prévenu ses abonnés que « quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa ».