Après Berlin, le Madame Tussauds de Londres ridiculise aussi Donald Trump (vidéo)

Il y a quelques jours, le Madame Tussauds de Berlin n’avait pas voulu attendre la fin des élections pour édicter que Donald Trump allait quitter la Maison Blanche. Sa statue s’était donc retrouvée… à la poubelle, question de laisser la place à l’équipe de Joe Biden. Hier, alors que les résultats ont confirmé cette prédiction, le Madame Tussauds de Londres a décidé de suivre le mouvement en enlevant le costume présidentiel de Donald Trump. Le musée a estimé que désormais, un autre déguisement était plus adapté à la situation.

Collection printemps-été 2021 pour Donald Trump

Pour savoir quoi faire de la statue du président sortant, le Madame Tussauds de Londres s’est directement inspiré d’une anecdote qui a beaucoup fait parler outre-Atlantique. Lors de l’annonce des résultats des élections, Donald Trump n’était pas à la Maison Blanche mais… au golf, à Sterling en Virginie. Et l’air de rien, il a complètement ignoré l’annonce de la victoire de Joe Biden, en continuant à jouer.

En conséquence, sa statue à Londres a été habillée avec une tenue de golf. Avec une casquette « Trump 2020 Keep America Great », la copie de cire a également été déplacée. Pour bien faire comprendre qu’il n’est bientôt plus à la tête du pays, il n’est plus devant le bureau ovale mais sur le côté. « Sa campagne n'a peut-être pas été un hole-in-one, mais Donald Trump est maintenant sur le point de consacrer plus de temps à son sport préféré. Pendant ce temps-là, Madame Tussauds réhabille sa silhouette en tenue de golf pour refléter sa garde-robe 2021 », a tweeté le musée.

Comme le relaye The Sun, l’initiative a bien été accueillie sur les réseaux sociaux. « C’est inestimable », commente ainsi un internaute. A noter que Donald Trump a aussi été qualifié ironiquement de « meilleur président-golfeur des États-Unis » selon le média Mashable en 2018. Le site avait comptabilisé que le président sortant avait 153 jours de golf à son actif sur 590 de présidence.