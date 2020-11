A cause d’une erreur, la conférence de presse de Trump se fait devant un garage et non dans un hôtel de luxe

Un emplacement « surréaliste »

En un rien de temps, le groupe hôtelier a contredit l’organisation de l’événement, en précisant qu’il n’avait rien à voir avec une quelconque conférence de presse. Le président sortant a alors corrigé son annonce avec un « petit » détail supplémentaire. Le rendez-vous est bien pris au Four Seasons de Philadephie, mais pas dans le célèbre hôtel. Car il s’agit aussi du nom… d’une boutique d’aménagement paysagiste ! Le « Four Seasons Total Landscaping » pour être vraiment précis.

L’erreur est passée au second plan pour de nombreux médias qui se sont concentré sur la fraîche annonce de la victoire de Joe Biden. Cela n’est par contre pas passé inaperçu pour les journalistes présents sur place. « J'ai l'impression que nous ne nous sommes pas suffisamment concentrés sur le fait que quelqu'un dans la campagne de Trump avait l'intention de réserver l’hôtel Four Seasons mais a programmé accidentellement ce magasin et ils ont dû faire avec », note l’un d’eux. On peut en effet imaginer que malgré cette bourde, l’équipe de Trump a été prise de court et piégée par sa précipitation. Il fallait réagir vite à la victoire de Joe Biden et le « vrai » Four Seasons ayant nié l’organisation de l’événement, il a fallu se contenter de cela.