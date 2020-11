La chanson de Miley Cyrus «Party In The U.S.A.» cartonne grâce aux supporters de Joe Biden (vidéos)

Ce week-end, les démocrates ont laissé éclater leur joie à l’annonce de la victoire de Joe Biden face à Donald Trump lors de l’élection présidentielle. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour célébrer l’événement. À cette occasion, des supporters de Joe Biden ont récupéré le titre « Party In The U.S.A. » de Miley Cyrus. Sorti en 2009, le morceau cartonne depuis samedi.

D’après BFM TV, tout est parti d’un compte Twitter de soutien au candidat démocrate, désormais supprimé, qui a eu l’idée de célébrer la victoire de Joe Biden en écoutant la chanson de Miley Cyrus. Quelques heures plus tard, le tube avait intégré le top 200 d’iTunes et le top monde de Spotify. « Party In The U.S.A » est maintenant la 189ème chanson la plus écoutée au monde avec plus de 740 000 écoutes sur la plateforme.

Amusée, la chanteuse a elle-même partagé des vidéos des supporters reprenant sa chanson dans les rues de New York ou Washington. En 2011 déjà, « Party in the U.S.A. » avait été utilisé pour célébrer le décès d’Oussama Ben Laden, ancien chef d’Al-Qaïda, indique encore BFM TV.