Trump voudrait créer son propre média pour «démolir» Fox News qui répond frontalement

C’est peu dire que Donald Trump est opposé aux médias. Mais jusque-là, Fox News obtenait ses faveurs. Maintenant, cela appartient au passé ! A plusieurs reprises depuis la semaine dernière, la chaîne a montré qu’elle ne relayait aveuglément les positions des républicains et Donald Trump compte bien riposter. Ce jeudi, il a vilipendé Fox News à plusieurs reprises sur Twitter mais selon le site d’information Axios, il ne voudrait pas se contenter d’attaques ad hominem. Il voudrait même porter un coup fatal à sa nouvelle ennemie.

La hache de guerre est déterrée

Selon une source avec « une connaissance détaillée des intentions de Trump », les projets de Trump sont clairs. « Il veut démolir Fox, il n’y a aucun doute à ce sujet », confie-t-elle à Axios. Et pour cela, le président sortant n’hésiterait pas à recruter certains de ses partisans d’extrême-droite pour créer une chaîne concurrente de Fox News en ligne. « Il va passer beaucoup de temps à démolir Fox », renchérit cette source anonyme qui précise que cela se concrétiserait par une diffusion en streaming et non par le réseau câblé, pour que cela soit moins couteux. En attendant, Donald Trump invite ses supporters à boycotter Fox News pour préférer Newsmax et One America News Network.