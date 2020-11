En temps de confinement, la culture gratuite 2.0 s’invite dans votre salon

– L’ Opéra National de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles ici.

– Le Metropolitan Opera de New York va diffuser gratuitement ses spectacles également. Et ça se passe sur ce lien.

– La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais & conférences en vidéo, 500 articles sur ses collections & ses programmations. Par ici pour les intéressés…

– Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres via ce lien.

– Pour ce qui est du Centre Pompidou, vous pouvez écouter les podcasts dédiés aux œuvres.

– Last but not least : dix célèbres musées sont à visiter gratuitement et en ligne. Par ici pour le précieux lien !

Et en Belgique ?

Le plat pays n’est pas en reste pour permettre aux Belges d’étancher leur soif de culture. Plusieurs initiatives ont été lancées. Difficile de toutes les épingler ici, mais en voici quelques-unes tout de même.

– Du 6 au 27 novembre, le festival d’Ars Musica devait avoir lieu. Rebond virtuel puisque plusieurs concerts sont joués à huis clos et diffusés en ligne. Les places achetées restent donc valables… Ici, ce n’est pas gratuit mais c’est toujours ça de pris.

– Bozar permet de découvrir ses expositions grâce à Radar, un scan en 3D.

– Des documentaires belges à la pelle : le Mois du Doc devait avoir lieu du 1er au 30 novembre. En lieu et place de ces séances au cinéma ou dans des centres culturels, le festival se réinvente sur la toile. La troisième édition sera donc à vivre depuis les écrans. 80 documentaires sont à découvrir en TV ou en vidéo à la demande. Et c’est souvent gratuit… Plus d’infos ici !

– Et enfin, pour tout savoir des initiatives culturelles en ligne, un seul lien à noter : agenda.brussels qui recense tout ce qu’il faut savoir ! Une mine d’or en ces temps de confinement.