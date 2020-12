Amélie Nothomb victime plusieurs fois de racisme au Japon: «Ils m'ont déshabillée pour voir si j'étais blanche partout» (vidéo)

Si on connaît plutôt le racisme tel qu’on le retrouve en Europe, on sait moins ce qui se passe ailleurs. Le témoignage d’Amélie Nothomb sur le plateau de « 6 à la maison », sur France 2, donne en ce sens une bonne idée sur cette question. Née à Kobe, elle a vécu une partie de son enfance au Japon et y est retournée plus tard une fois adulte. Elle est donc là-bas chez elle et pourtant, elle n’échappe pas à des remarques racistes choquantes. « La peur de l’autre, elle est partout » Le premier exemple qu’Amélie Nothomb donne, c’est celui des transports en commun. « Combien de fois m'est-il arrivé dans le métro de Tokyo de m'asseoir à côté de quelqu'un et de voir la personne se lever d'un air dégoûté et commenter à son voisin : 'Ces blancs sentent tellement mauvais' ». Dans l’entreprise pour laquelle elle a travaillé, là aussi son origine était un problème. « Je suis d’accord que j’étais certainement la pire employée du monde mais ce n’était pas que pour ça », assure-t-elle. Dans sa belle-famille aussi, ce n’était pas beaucoup mieux. « Je me suis fiancée avec un garçon japonais absolument charmant, ma belle-mère était consternée ».

Anne-Elisabeth Lemoine l’invite ensuite à parler de quand la romancière était petite, et là aussi il y a eu un exemple flagrant de racisme. « Dans la petite enfance, j'étais la seule blanche à l'école japonaise. Et à la fin de la récréation, on m'a retrouvée en-dessous de tous les autres enfants qui m'avaient déshabillée, parce qu'ils voulaient voir si j'étais blanche partout... C'est intéressant d'être aussi l'objet d'un racisme : on sait quel effet ça fait », explique-t-elle. « La peur de l’autre, elle est partout », ajoute-t-elle, en écho à Manu Katché qui a lui aussi été victime de racisme, et à Carla Bruni qui s’est rappelée de la fois où elle a vu Naomi Campbell être traitée comme si elle était « Al Capone » dans un aéroport canadien.