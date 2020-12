Avec le hashtag #TitlesForMelaniasMemoir, Twitter se moque déjà du futur livre de Melania Trump

Tout comme Michelle Obama, l’épouse de Donald Trump pourrait prochainement sortir une autobiographie. D’après les informations du média Page 6, Melania Trump aurait d’ailleurs déjà rencontré des professionnels de l’édition, en vue de publier ses mémoires de Première dame.

Rien n’a encore été officiellement confirmé par la principale intéressée, mais Twitter s’enflamme déjà. Avec le hashtag #TitlesForMelaniasMemoir (Des titres pour les mémoires de Melania), les internautes ont imaginé une série de titres possibles au futur livre de la femme de Donald Trump. La plupart touchent évidemment aux relations entre Melania Trump et son mari, qui n’ont pas toujours l’air d’être au beau fixe.

« Ma vie avec l’être le plus méchant et narcissique du monde », « Ne tiens pas ma main », « L’argent n’en valait pas la peine », « Comment j’ai gâché mes meilleures années », « Pourquoi j’ai voté pour Joe », etc : voici un petit aperçu de l’imagination des internautes sur Twitter.