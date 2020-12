«Koh-Lanta»: critiquée pour son physique et ses «pieds dégueulasses», Alexandra réplique

Alexandra a beau avoir démontré tout au long du jeu d’aventures de TF1 qu’elle avait les épaules d’une championne, elle subit encore et toujours des critiques incessantes sur les réseaux sociaux . Des remarques qui commencent à sérieusement agacer cette candidate venue de l’Est. La grande gagnant de la dernière édition de « Koh-Lanta » a réagi dans les colonnes de Téléstar : « Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix ».

Repartie avec un chèque de 100.000 euros, elle reste très attentive à ce qui se passe sur la toile. Et visiblement, ça la touche. La cible des internautes ? L’état des pieds d’Alexandra lors de l’épreuve des poteaux : « Quand je vois que tout ce qu’on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d’aventure, ça me dégoûte. En allant sur Koh-Lanta, je n’ai pas mis en avant l’esthétique. J’en ai ras-le-bol des critiques ». Il faut dire que sur Twitter, notamment, les remarques sur le physique d’Alexandra sont nombreuses et peu raffinées.