«Je ne suis pas allée à 'Koh-Lanta’ pour faire un concours de beauté»: critiquée sur son physique, Alexandra réagit

« Difficile de croire que c’est la même personne », « Ce n’est pas la même que sur ‘Koh-Lanta’ », « Rien à voir avec ‘Koh-Lanta’ », « Plus de charme que sur ‘Koh-Lanta’ », etc. Sur le profil Instagram d’Alexandra, candidate de « Koh-Lanta : les 4 Terres » (dont le prochain épisode est diffusé ce vendredi soir), les remarques sur son physique ne s’arrêtent plus. Les internautes qui la suivent dans le jeu d’aventure ne la reconnaissent pas sur les photos postées sur Instagram. Coquette et féminine dans la vraie vie, Alexandra l’est évidemment beaucoup moins sur le camp, n’ayant pas d’accessoires pour de beauté à disposition, chose logique.

Mais la candidate de l’Est ne s’est pas laissée faire. Les critiques, elle les encaisse, les assume et y répond. « J’ai le droit d’être ‘belle’ sur Instagram et ‘moche’ sur Koh Lanta ou inversement », avait-elle écrit sur une de ses publications il y a quelques jours, interpellant ses abonnés : « Est-ce parce que je suis une fille que je suis jugée sur des trucs superficiels comme la beauté, le poids, le son de ma voix ou les poils ? ». Heureusement, la jeune femme a appris à prendre ses distances avec les critiques, et elle passe au-dessus.

Dans les colonnes du Parisien, elle est également revenue sur ces petites polémiques dues à sa participation à « Koh-Lanta ». « Je savais à quoi je ressemblais sans maquillage et j’avais conscience que ça ferait des remarques faciles », a-t-elle expliqué, énervée que « les filles soient toujours ciblées là-dessus (sur leur physique, ndlr) ». Maquillage ou pas maquillage, Alexandra ne participe pas à l’émission pour jouer la miss : « Je tiens à dire que je ne suis pas allée à ‘Koh-Lanta’ pour faire un concours de beauté… ou même de voix ! », a-t-elle conclu.