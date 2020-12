Vous voulez faire imploser le casino de Trump? C’est faisable (et légal)

Le mois prochain, une bonne moitié des Américains se réjouiront de voir Donald Trump quitter le pouvoir. Hasard du calendrier, la ville d’Atlantic City, dans le New Jersey, détruira presque au même moment l’immense bâtiment qui fut autrefois un des fiers casinos de l’homme d’affaires. Et pour choisir celui qui appuiera sur le bouton qui fera s’écrouler le Trump Plaza, le maire Carl Icahn a eu une idée.

Symbole de la chute de l’empire Trump à Atlantic City

Ce mercredi, les autorités ont annoncé mettre le droit de tout détruire aux enchères, tout simplement. Le casino, sur lequel figurait autrefois fièrement le nom de l’actuel président américain, s’écroulera le 29 janvier prochain, soit seulement neuf jours après le départ de Trump du pouvoir. Il se pourrait donc que les anti-Trump fassent monter les prix pour décrocher le plaisir de faire imploser ce symbole de la puissance de l’homme d’affaires. Et qu’ils se rassurent : l’argent n’ira pas dans ses poches mais servira à financer une association de jeunesse, le Boys & Girls Club of Atlantic City.

Mais si le bâtiment doit disparaître, ce n’est pas vraiment pour fêter la fin de l’ère Trump à la Maison Blanche. Cela fait six ans que le Trump Plaza est vide et n’étant que très peu entretenu, des bouts de façade s’écroulaient sur le bord de mer avec les tempêtes. « Le moment est venu de tourner une page et de le remplacer par autre chose », annonce la maison d’enchères Bodnar’s Auction. Que deviendra ce lieu ? Rien n’a encore été décidé. Il ne reste aujourd’hui plus aucun des quatre casinos que possédait Donald Trump à Atlantic City. Le dernier, le Trump Taj Mahal, a été fermé en 2016, après que sa filiale, la Trump Entertainment Resorts, ait déposé trois fois le bilan.