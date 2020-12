France : le Père Noël démissionne à cause d’insultes sur son respect des gestes barrières

Le travail de Père Noël est dur, et ce encore plus avec la crise sanitaire. Pour éviter toute contamination, il faut garder les distances avec le public et renoncer à certaines activités. Au vu du nombre d’enfants qui lui rendent visite, le Père Noël peut en effet facilement devenir un super contaminateur. Mais ce n’est pas du goût d’une partie des habitants de Blois, dans la vallée de la Loire, qui l’ont tellement insulté que celui-ci a préféré renoncer à son poste.

« Les gens sont devenus fous ! »

Ce samedi 12 décembre, la ville de Blois a donc eu le regret de voir son Père Noël déposer sa démission, après qu’il ait tenté en vain de rendre le sourire aux passants dans le centre-ville. Comme le rapporte la « Nouvelle République », la semaine passée a été ponctuée de menaces personnelles faites à son encontre. Le Père Noël de Blois s’est vu notamment reproché d’avoir supprimé plusieurs animations à cause de la pandémie et d’avoir refusé de prendre les enfants dans ses bras.

« On m'a traité de sale con, on m'a menacé de me battre. Les gens sont devenus fous ! », raconte le Père Noël. « Je n'ai jamais connu ça avant, j'avais les larmes aux yeux le soir en rentrant chez moi ». La mairie a de son côté déploré « le comportement affligeant de certains » et renoncé à le remplacer.