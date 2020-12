Viva for Life : Ophélie Fontana et Adrien Devyver réinterprètent Spiderman avec l’accent du BW (vidéo)

C’est un moment émouvant du film Spiderman, celui où l’Araignée se retrouve seul à seul avec sa bien-aimée et où ils finissent par s’embrasser. De quoi faire fondre les cœurs ! Mais qu’est-ce que cela aurait donné si les deux acteurs avaient eu un accent bien belge ? C’est la question qui a été posée par « Viva for Life » qui a voulu avoir une petite idée de ce que cela aurait donné. Ophélie Fontana et Adrien Devyver ont donc été invités à doubler la voix de Peter Parker et Mary Jane Watson en mode BW, pour le plus grand plaisir des spectateurs de l’émission.

Dans le BW, pas de bisou !

Dans cette scène, Spiderman vient tout juste de sauver Mary Jane de brigands dans une rue sombre de New York. Et juste après, un petit discours précède le baiser tant attendu. Mais en rajoutant des « et dis » à la fin des phrases, l’ambiance est quelque peu différente. Certaines phrases sont également totalement remodelées. Le « j’avais à faire dans les parages » devient ainsi « Ouais mais écoute j’étais dans le spot, j’avais des trucs à faire », interprète Adrien avec un grand sourire.

Alors interprétation réussie ? Pour Sara De Paduwa en tout cas, l’accent pris notamment par Adrien fait plutôt penser à un psychopathe, mais un psychopathe du BW ! Par contre pour le bisou, on repassera. « Ça, on ne va pas le reproduire tel quel pour la photo », tient à faire remarquer Ophélie Fontana. « Heureusement il y a les mesures Covid », blague de son côté Adrien Devyver.