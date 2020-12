Un «gang» de moutons «prend en otage» une municipalité turque (vidéo)

La semaine passée, une scène bien étrange s’est déroulée en Turquie. Là-bas, toute personne voulant entrer dans l’hôtel de ville s’est vue devenir la cible d’un « gang » au style particulier qui en bloquait l’entrée. Et non, il ne s’agissait pas ici d’agissements de manifestants qui auraient voulu protester contre les hommes politiques. Les coupables sont… un mouton, une chèvre et leurs trois agneaux !

Une histoire qui se termine bien

Sur Twitter, la municipalité a partagé la vidéo de cette scène insolite « après une forte demande de la part du public ». « Nous avons été pris en otages », font savoir avec une pointe d’humour les autorités communales. On voit notamment le mouton, foncer vers quiconque s’approcherait de l’entrée de l’imposant bâtiment. Les malheureux habitants ont dû courir pour échapper à son courroux, soit en se réfugiant dans l’hôtel de ville, soit en partant ailleurs. Et si cela ne les a pas fait rire, c’est tout le contraire du côté des internautes qui ont été plus de 60.000 à aimer la publication de la vidéo.