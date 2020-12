Le père Noël commence sa tournée et adresse un message spécial sur la crise sanitaire (vidéo)

Et c’est reparti pour un tour ! Comme pour chaque fin de décembre, le père Noël a repris le chemin des cheminées du monde entier pour que tout le monde ait son cadeau sous le sapin (du moins c’est ce qu’il affirme). Grâce à ses rennes, il a pu quitter sa ville natale, Rovaniemi, une localité de plus de 60.000 habitants située dans le nord de la Finlande. Mais avant de partir pour accomplir son devoir, il a tenu à adresser, via l’AFP, un message pour tous les Terriens.

Un Noël sous le signe du Covid

Car cette année n’est pas vraiment comme les autres. Contrairement à d’habitude, beaucoup ne pourront se réunir qu’avec les personnes les plus proches à cause du Covid-19. Conscient de ce contexte particulier, le père Noël a donc tenu à s’adresser à tous, enfants et adultes. « Nous avons tous vécu des moments vraiment différents et difficiles. Espérons que la saison de Noël apportera un peu de soulagement, même si des moments spéciaux se poursuivront », dit-il avant de prendre un ton plus positif. « Il est maintenant temps de se détendre et de passer Noël avec vos proches. Je souhaite maintenant à tous un très joyeux et paisible Noël. Restez en sécurité et en bonne santé. N’oubliez pas de suivre toutes les recommandations et instructions », demande-il.

Le coronavirus n’a en tout cas empêche Rovaniemi de fêter Noël du mieux possible, même sans les touristes étrangers habituels. Le village de Noël est illuminé comme il se doit, le bureau qui reçoit les demandes de cadeaux fonctionne toujours, le tout sous la supervision du père Noël depuis sa maison (sauf aujourd’hui).