Norman Thavaud accusé de racisme après un sketch polémique sur le prochain «James Bond» (vidéo)

« Alors la dernière connerie qu’ils ont trouvée pour lutter contre le racisme, c’est dans le prochain James Bond qu’ils tournent là. Le prochain personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi. Est-ce qu’on n’est pas allé trop loin dans la lutte contre le racisme ? ’My name is Bond, Fatoumata Bond’. Non ça va pas du tout, je suis pas d’accord. Ok ? James Bond, c’est un personnage, on l’aime comme ça. On doit pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors ok. On dit que James Bond est une femme renoi. Mais alors le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux qu’on mette Thierry Lhermitte, et que tout le monde valide ça normal. Que genre la salle fasse ‘On est tellement ouverts’ ».