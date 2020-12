Trump devient l’homme le plus admiré des Etats-Unis

Il a beau avoir perdu les élections de novembre dernier, Donald Trump jouit encore d’un soutien populaire important. C’est ainsi que le dernier sondage Gallup le désigne comme la personnalité la plus admirée des Américains en 2020. Il détrône ainsi Barack Obama, pourtant premier du classement depuis douze ans. L’ancien président peut cependant se consoler avec la performance de son épouse, toujours fièrement première du classement féminin. Le sondage montre aussi l’arrivée de nouvelles figures de la politique d’outre-Atlantique.

Trump idole des électeurs républicains

Pour réaliser son étude, Gallup a demandé aux Américains de nommer la personne qu’ils admiraient le plus, quel que soit la nationalité. C’est ainsi que début décembre, sur 1018 adultes interrogés, 18% ont répondu Donald Trump pour le classement masculin. Dans son compte-rendu, Gallup estimait que si l’actuel président n’avait pas su s’imposer à la première place jusqu’ici, c’était à cause de son faible taux de popularité (qui tournait aux alentours de 36%-40%). Aujourd’hui, ce chiffre est toujours de 39% mais Gallup constate que la domination de Donald Trump au sein du camp républicain écrase toute figure concurrente, contrairement à ce qui se passe chez les démocrates. 48% des électeurs républicains ont ainsi nommé Trump comme la personne qu’ils admiraient le plus, et n’ont pas donné plus de 2% à toute autre personnalité publique que lui.

Dans la suite du classement hommes, on trouve ensuite Barack Obama (15%), puis Joe Biden (6%) et le désormais célèbre docteur Fauci (3%), dont la popularité a été boostée par la crise sanitaire. La première personnalité étrangère est cinquième et il s’agit du pape François. Suivent Elon Musk, Bernie Sanders, Bill Gates, LeBron James, et le Dalaï-lama.