Le château de Versailles s’offre un feu d’artifice XXL pour le Nouvel An (vidéo)

Fêter le passage à 2021 a été bien moins joyeux que les autres années et les feux d’artifice n’étaient pas au programme. En Belgique, ces derniers étaient tout simplement interdits et en France, ils étaient rarement maintenus. Paris l’a par exemple annulé. Mais à Versailles, c’est une autre histoire. France 2 y a organisé une soirée spéciale pour le Nouvel An et lorsque minuit est arrivé, un immense feu d’artifice a illuminé le château et les jardins.

Une représentation royale !

Le spectacle de quelques minutes était à la hauteur des espérances, avec un embrasement total du domaine de Versailles. Une démonstration pyrotechnique d’ampleur mais qui était également musicale. Car France Télévisions a également demandé à Mika de chanter pour l’occasion et celui-ci s’est mis au piano, alors que le feu d’artifice sublimait le parc. Résultat : un show digne du temps des rois de France !

Grâce à ce festival de couleurs et à une soirée où de nombreuses célébrités ont été invitées dans la demeure de Louis XIV, France 2 a écrasé la concurrence. Elle a attiré près de 5.240.000 téléspectateurs, loin devant TF1 et son grand bêtisier (4.306.000 téléspectateurs). L’année passée, France 2 n’avait eu les faveurs que de 2,85 millions de personnes.