Le prince George et la princesse Charlotte auront bientôt des engagements officiels

Bien que respectivement âgés de sept et cinq ans, le prince George et la princesse Charlotte auront prochainement des engagements officiels à remplir. Selon US Weekly, la décision aurait été prise par leurs parents Kate et William, suite à leur comportement exemplaire durant la pandémie de coronavirus, rapporte RTL.

En effet, tout au long de la crise sanitaire, les aînés des Cambridge ont participé à différents événements mis en place pour aider les personnes fragiles. Kate et William ont ainsi découvert que le prince George et la princesse Charlotte étaient prêts à participer plus activement aux obligations royales et engagements officiels de la famille.

En raison de leur jeune âge, ces participations ne devraient pas être trop lourdes bien entendu. Le prince Louis, qui n’a que deux ans, n’est quant à lui pas encore concerné par cette décision, ajoute RTL.