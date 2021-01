La sculpture d’un vagin au Brésil choque les partisans du président Bolsonaro (photos)

Vu du sol et de près, on pourrait croire à un immense fossé recouvert de peinture rouge. Mais en prenant un peu de recul, il apparaît clairement qu’il s’agit d’une sculpture titanesque de vagin, en plein milieu de la campagne brésilienne, dans l’Etat de Pernambuco. Son nom : Diva. Il s’agit de la dernière œuvre en date de l’artiste brésilienne Juliana Notari qui a voulu ici transmettre un message progressiste revendiqué. Et du côté de l’extrême-droite du président Bolsonaro, cela ne passe pas du tout.

Une ode à l’égalité qui interroge aussi l’exploitation de l’environnement

Sur Facebook, Juliana Notari donne plus de précisions sur la signification de son œuvre qui a nécessité onze mois de travail. « Diva est un Land Art, une immense excavation en forme de vulve mesurant 33 mètres de haut, 16 mètres de large et 6 mètres de profondeur, recouverte de béton armé et de résine. Avec Diva, j'utilise l'art pour dialoguer avec des questions qui renvoient à la problématisation de genre à partir d'une perspective féminine alliée à une cosmovision qui questionne la relation entre nature et culture dans notre société occidentale phallocentrique et anthropocentrique […] C'est par le changement de perspective de notre relation entre les humains et le non-humain que l’on arrivera à vivre plus longtemps sur cette planète et dans une société moins inégale et catastrophique », écrit-elle.