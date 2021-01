Michaël Youn annonce le retour de Fatal Bazooka

C’est un come-back qui sent bon les années 2000. Qui ne se souvient pas, surtout chez les générations Y et Z, des morceaux comme « Fous ta cagoule », « Parle à ma main » ou « Mauvaise foi nocturne » ? Mais depuis des années, le rappeur fictif s’est éclipsé… jusqu’à aujourd’hui. Michaël Youn a en effet annoncé officiellement le retour de son avatar Fatal Bazooka, à sa façon.

Rendez-vous dans une semaine et demie !

A priori, l’annonce est lacunaire. Sur Twitter, l’humoriste se contente d’un mot : « Bientôt ». L’image montre cela dit la pochette d’un nouveau single, « Le Bwerk », avec la photo d’un homme réalisant cette danse (très masculine) en caleçon doré.

Indication supplémentaire donnée par la présence d’un logo : le retour du rappeur est fixé pour la deuxième édition du « Morning Night », l’émission de Michaël Youn sur M6. Celle-ci aura lieu le 19 janvier prochain, en prime. Au rappel, le « Morning Night » est la nouvelle version du programme emblématique de l’humoriste, « Morning Live », qui s’était arrêté en 2003. Selon TV Mag, en plus de Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Michaël Youn devrait être accompagné le 19 janvier de Jamel Debbouze, Bigflo & Oli, Jenifer, Jarry et Isabelle Nanty.