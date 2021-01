«On a réussi!»: la suppression du compte Twitter de Donald Trump a réjoui un paquet de stars

Twitter, réseau social favori de Donald Trump, a annoncé vendredi dans la soirée que le compte du président sortant serait désactivé de manière permanente. Donald Trump est donc maintenant privé de son moyen de communication favori, quelques jours après l’invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump.

Si ce geste important du réseau social à l’oiseau bleu ne réjouit évidemment pas le principal intéressé et ses proches, il a beaucoup réjoui, soulagé et amusé un tas d’autres personnes, qui ont bien sûr partagé leur réaction sur Twitter.

Parmi les célébrités qui se sont exprimées, il y a beaucoup d’acteurs. Whoopi Goldberg par exemple s’est fendue d’un sobre « Enfin », là où l’interprète de Hulk dans « Avengers », Mark Ruffalo a simplement remercié Twitter. Plus ironiquement, Mark Hamill, star de la « Star Wars », a simplement demandé à ses fans « Et sinon, comment se passe votre journée ? », en retweetant une capture d’écran du compte désactivé de Donald Trump. « Twitter a enfin banni Trump ! On a réussi ! », a quant à lui publié Sacha Baron Cohen. La star des films « Borat » militait en effet en ce sens depuis quelque temps.