Pascal Obispo: «Je ne vois pas à quoi me servirait une maison de disques… à me limiter en me disant qu’il faut sortir un album tous les deux ans et demi?»

« Je ne vois pas à quoi me servirait une maison de disques… à me limiter en me disant qu’il faut sortir un album tous les deux ans et demi ? C’est une insulte à la musique et à la créativité », établit l’artiste, qui a lancé vendredi dernier, jour de son 56e anniversaire, son interface « Obispo All Access ».

Le prix d’un billet de concert couvre un an d’abonnement pour les nouveautés présentées sur cette application disponible sur Apple Store et Google Play. Tous les vendredis, des contenus sont mis en ligne. Obispo a préparé un solide stock d’inédits à écouler et déjà « planifié sur deux ans » les projets prévus. Une multitude de formats sont au programme, entre lives jamais diffusés, documentaires, clips, films d’animation, BD, masterclass, etc.