L’histoire à table des Romains qui allaient aussi au fast-food

On connaît les grands dîners antiques à la romaine, où les convives se couchaient pour mieux engloutir des quantités considérables de nourriture, viandes, poissons et fruits de mer, le tout arrosé des vins et autres nectars les plus raffinés de leur temps. Ces banquets entre amis avaient effectivement lieu le soir. Hommes et femmes étaient réunis dans le triclinium (la salle à manger) du domus (la maison) d’un hôte, allongés sur des lits de table (lectus) arrangés en fer à cheval autour d’un buffet. Les enfants participaient également au dîner, mais en étant assis au pied des lits. Le...