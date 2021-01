Armie Hammer, un acteur aux tendances cannibales?

Les accusations portées à l’encontre de l’acteur Armie Hammer sont étonnantes. Selon les rumeurs, l’homme de 34 ans aurait des tendances… cannibales. Info ou intox, ces rumeurs découlent de la publication sur les réseaux sociaux de messages que l’Américain aurait échangés avec certaines jeunes femmes.

Plus étonnant encore, Courtney Vucekovich, son ex-compagne, aurait affirmé au magazine Page six qu’Armie Hammer avait tendance à fantasmer sur ses blessures. « Il m’a dit qu’il voulait me briser une côte, la faire cuire au barbecue et la manger. Il me disait : ’Je veux goûter un bout de ton corps.’ Si j’avais une petite coupure sur la main, il aimait bien sucer ou lécher le sang qui s’en échappait. C’est ce qu’il a fait de plus bizarre », a-t-elle confié, bien qu’il ne s’agisse pas de preuve.

Selon elle, l’acteur « détruit les femmes puis disparaît ». Elle assure cependant ne pas savoir si toutes les accusations à l’égard de son ex sont vraies.