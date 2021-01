Mory Sacko de "Top Chef" obtient sa première étoile au Michelin

« Top Chef » est un formidable vivier de talents et cela vient à nouveau d’être prouvé ce lundi. Bien que n’ayant pas gagné la saison 2020, Mory Sacko peut se réjouir de voir son premier restaurant, MoSuke, décrocher sa première étoile dans le Guide Michelin. Un succès qu’il doit à son mélange des genres gastronomiques qui a fait mouche.

Un picanha du tonnerre !

MoSuke, installé non loin de la Tour Montparnasse, est présenté par Mory Sacko comme ayant une cuisine avec « une double influence, africaine d’une part et japonaise de l’autre », « tout en usant des produits de notre cher terroir français ». Et lorsque les tant redoutés inspecteurs du guide sont arrivés à son adresse, ceux-ci ont notamment été impressionnés par un plat revisité et exotique : un picanha de bœuf, saucé maté au tamarin, une recette inspirée du Brésil. Le guide note à son propos un commentaire élogieux : « Une pointe de rumsteak de bœuf macéré au beurre de karité, moelleuse et juteuse, légèrement marbrée et cuite saignante à cœur, garnie de fins pétales d’arachide croustillant et servie dans une sauce soyeuse au goût de maté doux, entre thé et café, donnant une légère amertume torréfiée ».

En plus de ces éloges, Mory Sacko peut aussi se réjouir d’avoir obtenu le prix du Jeune Chef 2021, en même temps que Coline Faulquier, finaliste de la saison 7 de « Top Chef ». Celle-ci a également obtenu sa première étoile, tout comme Baptiste Renouard, qui a participé à l’émission en 2017.