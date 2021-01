La neige a recouvert les dunes du Sahara en Algérie (vidéo)

Il y a quelques jours, Madrid s’est retrouvée sous une bonne poudreuse, laissant un souvenir marquant aux Espagnols. Et voilà que ce week-end, il a neigé… au Sahara. Pour être plus précis, il s’agit de la localité d’Aïn Sefra, à l’ouest de l’Algérie. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il ne s’agit pas de la première fois que cela arrive là-bas. L’altitude élevée de cette zone, à environ 1.000 mètres, permet des températures plus fraîches. Mais ces dernières années, une nouvelle tendance climatique semble se dessiner dans la région, et la neige en est un symptôme.

Plus de pluie, plus de neige !

Les climatosceptiques pourraient voir ici la preuve que le réchauffement climatique n’existe pas, mais ce serait une grosse erreur. Il est en effet bien plus probable que ce soit tout l’inverse justement. En 42 ans, il a neigé quatre fois à Aïn Sefra… dont trois ces quatre dernières années !