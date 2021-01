Quand Montmartre devient une piste de ski (vidéo)

A cause de la pandémie, les possibilités pour les sports d’hiver sont réduites au strict minimum. Les remontées mécaniques sont toujours fermées et une date d’ouverture n’est pour l’instant pas envisagée. Alors en attendant, certains Parisiens ont profité de la neige tombée en fin de semaine dernière pour skier sur une des descentes les plus raides de la capitale française : celle de la butte du Sacré-Cœur de Montmartre.

« Quand te reverrais-je, pays merveilleux ? »

Les quelques visiteurs présents sur place ont donc pu voir une scène insolite : des skieurs dévaler cette pente mythique. Une expérience certes courte mais réjouissante en cette période de crise sanitaire. Faudrait-il classer cette piste comme bleue, rouge ou noire ? L’histoire ne le dit pas. Les skieurs doivent néanmoins faire face non seulement aux chutes habituelles mais aussi aux bancs qu’ils doivent esquiver. D’autres ont préféré descendre avec des sortes de luge, mais un succès très variable.

Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas de la première fois que Paris s’est transformée en station de sports d’hiver (bien que de façon très éphémère). Certains se sont ainsi plongés dans les archives pour ressortir des vidéos de la capitale sous la neige avec des skieurs dévalant les jardins du Trocadéro, jusqu’à la Tour Eiffel. Un spectacle qui est quasiment inimaginable aujourd’hui, surtout avec le réchauffement climatique.