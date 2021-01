Après son discours au Capitole, la poétesse Amanda Gorman projetée en tête des ventes

C’était l’un des moments forts de l’investiture de Joe Biden ce mercredi. Invitée par le nouveau président à se rendre à la tribune, la poétesse de 22 ans Amanda Gorman a fait un discours poignant sur l’invasion du Capitole par des pro-Trump. « Cet effort a presque réussi, mais si la démocratie peut-être par instant retardée, elle ne peut pas être définitivement supprimée », avait-elle déclaré. Un jour plus tard, il semble que ses mots aient résonné tout particulièrement auprès du public. En à peine 24 heures, le nom d’Amanda Gorman est ainsi arrivée en tête des ventes sur Amazon.

La colline qu’elle a gravi

Ce jeudi, ce n’est même pas un mais deux de ses livres qui sont arrivés au sommet du classement de l’entreprise de Jeff Bezos. En première place se trouve sans surprise le poème qui a servi lors de la cérémonie de mercredi, « The Hill We Climb », suivi par « Change Sings ». Un succès d’autant plus impressionnant que les deux poèmes ne sont pas encore sortis. Ils ne seront disponibles que le 21 septembre prochain.