Gérard Louvin et son mari visés par une plainte de leur neveu pour viols sur mineur

Le Monde révèle ce lundi 25 janvier que le neveu de Gérard Louvin a déposé une plainte contre son oncle et le mari de celui-ci, Daniel Moyne, au début du mois de janvier. Âgé de 48 ans aujourd’hui, Olivier A. accuse Gérard Louvin, producteur et ex-directeur de la Star Academy entre autres, et Daniel Moyne, producteur lui aussi, de « viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant », « complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant » et « corruption de mineurs », détaillent nos confrères français.

Dans le texte de la plainte, Olivier A. « dit avoir été victime de nombreux actes d’agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu’à l’âge de 14 ans ». Les faits se seraient passés avec Daniel Moyne, mais Gérard Louvin en avait connaissance, rapporte le plaignant, qui a décidé de parler, plus de trente ans après les faits, suite à la sortie du livre de Camille Kouchner, juriste qui accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’avoir agressé sexuellement son frère jumeau lorsqu’il était ado. La parution de ce livre a été comme un « électrochoc » pour le neveu de Gérard Louvin.

« Tout ça est faux »

Ce dernier et son mari nient les faits et réfutent les accusations d’Olivier A. « Tout ça est faux, bien sûr, je n’ai pas grand-chose à me reprocher, mais c’est une histoire d’argent », a ainsi répondu Gérard Louvin au Monde. De son côté, Daniel Moyne, qui « nie les accusations en bloc », a réagi par l’intermédiaire de son avocat-conseil, Céline Bekerman, qui a ajouté que « L’affaire Duhamel a libéré la parole des victimes d’inceste, c’est une aubaine, mais ces affaires très graves ne doivent pas devenir des prétextes à des extorsions de fonds ».