«Le journal ne me manque pas»: Jean-Pierre Pernaut a complètement tourné la page du 13h de TF1

Pour 50’ Inside, Jean-Pierre Pernaut a ouvert les portes de sa maison aux caméras. Rayonnant, celui qui a présenté le JT de 13h sur TF1 pendant 33 ans a révélé comment il se sentait dans cette « nouvelle vie ».

« Il n’y a pas de vide du tout, et le journal ne me manque pas, parce que j’en ai tellement fait », a-t-il affirmé en souriant devant les caméras de 50’ Inside. Filmé aux côtés de sa femme Nathalie Marquay, ravie de voir son mari plus souvent à la maison, il a confié qu’il était « très heureux aujourd’hui », expliquant qu’il était « tellement content d’avoir tenu, et d’avoir passé le relais à Marie-Sophie ».

Depuis le 4 janvier, c’est donc Marie-Sophie Lacarrau qui a pris les rênes du 13h. Une successeuse que « JPP » avait introduite lors de son dernier journal, le 18 décembre dernier, lors de ses adieux émouvants à tous ses téléspectateurs. « Je n’écris jamais mes textes, mais ce jour-là, j’avais écrit ‘Voilà, c’est la dernière fois que je vous dis bonjour’ », a d’ailleurs encore raconté Jean-Pierre Pernaut aux équipes de 50’ Inside en guise de petite anecdote.