«Tu as 55 ans, mets tes vêtements»: polémique au Royaume-Uni sur les images de Liz Hurley seins nus (photos)

L’image est coquine mais Elizabeth Hurley avoue que la tentation de faire cette photo était trop grande. « Comment pourrais-je résister ? », dit-elle sur Twitter. En-dessous du commentaire, on la voit vêtue seulement d’un peignoir ouvert et d’une petite culotte blanche, laissant apparaître ses formes avantageuses et surtout ses seins, le tout sous la neige. Une image qui fait depuis deux jours les choux gras titres de la presse tabloïd britannique. Mais depuis la réaction de l’animateur Piers Morgan à ce sujet, la polémique a pris une autre ampleur.

« Tu as 55 ans, mets tes vêtements », assène Piers Morgan Hier, le célèbre animateur de « Good Morning Britain » a eu l’occasion de commenter ces photos qui ont fait tant parler sur les réseaux sociaux. Mais force est de constater que Piers Morgan n’est pas vraiment réjoui par ces photos. Un élément le dérange particulièrement : l’âge du mannequin, 55 ans. Pour lui, cet élément est incompatible avec cette pose. « Elle a l’air fabuleuse, mais que fais-tu Liz ? Un peu de neige et vous enlevez votre combinaison ? », s’indigne-t-il. « Et qui a pris les photos ? Votre fils de 19 ans, avez-vous dit ? N’est-ce pas effrayant ? Qu’est-ce que c’est ? C’est ce que ce que nous appelons dans l’entreprise ‘thirsty and creepy’ (assoiffée de sexe et effrayant, ndlr) », enchérit Piers Morgan.

Une réaction qui n’a pas plu à sa collègue présente sur le plateau. « C’est vous qui avez soif d’attention », lui assène-t-elle. « Une fois qu’elles ont dépassé 50 ans, les femmes ne sont plus autorisées à se dénuder ? », demande-elle. Une question à laquelle Piers Morgan répond sans hésiter : « Tu as 55 ans, mets tes vêtements ». Depuis, la position de l’animateur fait beaucoup parler outre-Manche, même en-dehors des tabloïds, pour avoir donné son avis d’homme sur ce que pourrait faire ou non une femme avec son corps.